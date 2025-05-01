Azercell принял участие в инициативе ADA Employability Week 2025

Лидирующий мобильный оператор страны ООО Azercell Telecom принял активное участие в инициативе Employability Week 2025, организованной Университетом ADA. Целью программы стало ознакомление студентов с актуальными требованиями рынка труда, развитие их профессиональных навыков и расширение карьерных перспектив.

В рамках мероприятия специалисты Azercell, представляющие различные направления деятельности компании, провели обучающие сессии по таким темам, как эмоциональный интеллект, обзор телеком-отрасли, подготовка к собеседованию, деловая этика, инновации и предпринимательство, а также развитие личного бренда.

Сотрудники Департамента управления человеческим капиталом Azercell представили участникам подробную информацию о карьерных перспективах, программе стажировки, реализуемой компанией, а также ознакомили студентов с этапами отбора и приема на работу.

По завершении программы отличившиеся участники получат возможность пройти летнюю стажировку в Azercell. Имена студентов будут объявлены на церемонии закрытия, которая состоится 2 мая в Университете ADA.