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Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
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Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!

новый мир
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
12:21 2828

В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» Кот говорит: «Если тебе все равно, куда идти, то все равно, по какой дороге идти». Как будто речь идет не о маленькой девочке, а о цивилизации XXI века — корабле без компаса, дрейфующем с пробоинами. Причинно-следственные связи утрачены. Анализ подменен реагированием - мы оцениваем события только по последствиям. А причины и мотивы больше никого не интересуют.

Мы живем в модели черного ящика: знаем, что входит, знаем, что выходит, но понятия не имеем о том, что происходит внутри. Если так пойдет и дальше, то путь, начавшийся с коронавирусного локдауна и продолжившийся энергетическим блэкаутом, завершится для всех нас глобальным и сокрушительным нокаутом.

Мы живем в модели черного ящика: знаем, что входит, знаем, что выходит, но понятия не имеем о том, что происходит внутри

И возникает вопрос, от которого хочется отмахнуться, как от назойливой мухи: если причины не исследуются, а мотивы замалчиваются, то, может, в этом и состоит конечная цель? Вы скажете: «Опять теория заговора!» Но разве не показательно, что в лексиконе XXI века это словосочетание стало универсальным оружием против любой неудобной правды?

Южная Европа на сутки погрузилась во тьму. Не аварийный район, не отдельный город, а целый регион, охватывающий несколько развитых стран. Причем не было ни землетрясения, ни войны, ни цунами. А вот блэкаут был. И остался без внятного объяснения.

Чтобы выяснить, что же произошло в оставшихся без света Испании и Португалии, было озвучено – и быстро опровергнуто – сразу несколько версий. Сначала заговорили о кибератаках. Потом о сбоях, вызванных искусственным интеллектом. Затем использовали выражение «редкое атмосферное явление» (до какой же степени «невидимым» оно должно быть, чтобы погрузить в темноту сразу несколько стран?). Потом по привычке подвели к теме изменения климата — модной, универсальной и ничем не проверяемой. Но ни одна из версий не выдержала даже беглого анализа.

И возникает вопрос, от которого хочется отмахнуться, как от назойливой мухи: если причины не исследуются, а мотивы замалчиваются, то, может, в этом и состоит конечная цель? Вы скажете: «Опять теория заговора!»

Итак, катастрофа была, а объяснений ей нет. Значит, нет и гарантии, что это не повторится.

Так что же это было? Инфраструктурная ошибка? Учения? Репетиция? Предупреждение? Или предметная демонстрация?

Единственным конкретным звеном в этой цепи остается отчет испанской компании Red Electrica, которая еще два месяца назад предупреждала своих инвесторов: закрытие традиционных электростанций создает риск массовых сбоев и ударов по репутации. Но если было предупреждение, значит, были и данные. А если были данные, значит, кто-то все знал заранее. Знал, но, возможно, предпочел промолчать.

Отсюда и невеселый вывод: технологические и идеологические «революции», «зеленые повороты», борьба за экологию — все это стало не решением, а частью проблемы. Европа слишком поспешила в своем крестовом походе за возобновляемые источники энергии. Старые энергосети, новые уязвимости, климатические факторы и политическая самоуверенность — все это сложилось в формулу идеального шторма.

Итак, катастрофа была, а объяснений ей нет. Значит, нет и гарантии, что это не повторится

Но это лишь вершина айсберга. На самом деле под лозунгами «зеленого перехода» и «спасения планеты» прокачиваются не мегаватты электроэнергии, а миллиарды долларов. И это уже совсем не про экологию, а про тотальный контроль, власть и переформатирование мира.

Мегатюрьмы в Сальвадоре, «ноль-государство» Гаити, концлагерь в Газе, мексиканские банды с их архаичным садизмом — все это уже не аномалии, а части мозаики. Контуры новой глобальной модели с кастами, «элитой» и «балластом». И если локдаун приучал нас к изоляции и цифровому следу, то блэкаут — это адаптация к грядущим отключениям энергии, отсутствию связи и полной потере управления.

За витринами прогресса мы видим реальные механизмы подмены. Окно Овертона не просто приоткрыто — оно снято с петель. Теперь «контрреволюцию» легко выдают за очередной виток прогресса, отказ от здравого смысла представляют этической победой, а энергию, как и истину, заменили имитацией.

Бодрийяр однажды написал:

«Политические события происходят словно на пустом стадионе, откуда удалили зрителей. Их живая реакция нежелательна. И с места событий поступает только телевизионный сигнал — изображение, статистика, результаты опросов…»

А что, если в следующем блэкауте не будет даже сигнала?

Так и живем — от локдауна к блэкауту. Между строк цифровой ошейник, а за строками черная тишина.

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