Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!

В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» Кот говорит: «Если тебе все равно, куда идти, то все равно, по какой дороге идти». Как будто речь идет не о маленькой девочке, а о цивилизации XXI века — корабле без компаса, дрейфующем с пробоинами. Причинно-следственные связи утрачены. Анализ подменен реагированием - мы оцениваем события только по последствиям. А причины и мотивы больше никого не интересуют. Мы живем в модели черного ящика: знаем, что входит, знаем, что выходит, но понятия не имеем о том, что происходит внутри. Если так пойдет и дальше, то путь, начавшийся с коронавирусного локдауна и продолжившийся энергетическим блэкаутом, завершится для всех нас глобальным и сокрушительным нокаутом.

И возникает вопрос, от которого хочется отмахнуться, как от назойливой мухи: если причины не исследуются, а мотивы замалчиваются, то, может, в этом и состоит конечная цель? Вы скажете: «Опять теория заговора!» Но разве не показательно, что в лексиконе XXI века это словосочетание стало универсальным оружием против любой неудобной правды? Южная Европа на сутки погрузилась во тьму. Не аварийный район, не отдельный город, а целый регион, охватывающий несколько развитых стран. Причем не было ни землетрясения, ни войны, ни цунами. А вот блэкаут был. И остался без внятного объяснения. Чтобы выяснить, что же произошло в оставшихся без света Испании и Португалии, было озвучено – и быстро опровергнуто – сразу несколько версий. Сначала заговорили о кибератаках. Потом о сбоях, вызванных искусственным интеллектом. Затем использовали выражение «редкое атмосферное явление» (до какой же степени «невидимым» оно должно быть, чтобы погрузить в темноту сразу несколько стран?). Потом по привычке подвели к теме изменения климата — модной, универсальной и ничем не проверяемой. Но ни одна из версий не выдержала даже беглого анализа.

Итак, катастрофа была, а объяснений ей нет. Значит, нет и гарантии, что это не повторится. Так что же это было? Инфраструктурная ошибка? Учения? Репетиция? Предупреждение? Или предметная демонстрация? Единственным конкретным звеном в этой цепи остается отчет испанской компании Red Electrica, которая еще два месяца назад предупреждала своих инвесторов: закрытие традиционных электростанций создает риск массовых сбоев и ударов по репутации. Но если было предупреждение, значит, были и данные. А если были данные, значит, кто-то все знал заранее. Знал, но, возможно, предпочел промолчать. Отсюда и невеселый вывод: технологические и идеологические «революции», «зеленые повороты», борьба за экологию — все это стало не решением, а частью проблемы. Европа слишком поспешила в своем крестовом походе за возобновляемые источники энергии. Старые энергосети, новые уязвимости, климатические факторы и политическая самоуверенность — все это сложилось в формулу идеального шторма.