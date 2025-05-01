Впервые в истории Пакистана: глава разведки стал советником по нацбезопасности

Генеральный директор разведывательной службы Пакистана генерал-лейтенант Асим Малик назначен советником по национальной безопасности в правительстве страны, сообщает в четверг EFE.

«Генеральный директор межведомственной разведки (спецслужба Пакистана) Асим Малик получил пост советника по нацбезопасности, это решение вступает в силу незамедлительно», - сообщил агентству на условиях анонимности пакистанский источник.

EFE отмечает, что речь идет о беспрецедентной мере, впервые в истории страны такую должность занял глава разведслужбы.

Советник по национальной безопасности курирует в правительстве Пакистана вопросы национальной безопасности, внешней политики, занимается решением стратегических задач, а также руководит отделом национальной безопасности в секретариате премьер-министра. В то же время Малик также продолжит руководить и пакистанской разведкой.

Решение о назначении главы разведслужбы на пост советника по национальной безопасности принято в связи с резким ухудшением отношений с соседней Индией.