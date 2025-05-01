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Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы

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В апреле на освобожденных территориях Азербайджана были найдены два массовых захоронения. Одно из них с останками не менее семи человек на дороге Аскеран - Ходжалы. Об этом сообщил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, согласно заключению экспертов, останки принадлежат гражданским лицам, пропавшим без вести в Первую Карабахскую войну.

Второе массовое захоронение, по словам Самедова, найдено неподалеку от города Шуша, на пересечении дорог Шуша - Ханкенди и Шуша - Лачин: «Здесь найдены останки по меньшей мере пяти человек. Захоронение нашли во время строительных работ. Останки уже эксгумированы».

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