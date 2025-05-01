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Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти

Отдел экономики
12:39 1110

Среднесуточный объем экспорта азербайджанской нефти и газа в 2025 году может составить по 0,5 млн баррелей нефтяного эквивалента соответственноследует из отчета МВФ по перспективам развития экономики Ближнего Востока и Центральной Азии.

По мнению экспертов Фонда, в 2026 году этот показатель сохранится на том же уровне по нефти и газу, но к 2030 году экспорт нефти может упасть до 0,4 млн баррелей в сутки, тогда как газ может сохранить уровень в 0,5 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Падение по нефти связано со снижением добычи на ключевом блоке «Азери - Чираг – Гюнешли». Стабильность же по газу обеспечивается за счет пиковых объемов добычи на месторождении «Шахдениз».

По прогнозам МВФ, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2025-2026 годах составит 0,6 млн баррелей (с учетом конденсата с «Шахдениз» и с месторождения «Апшерон»), но к 2030 году снизится на 0,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в 2024 году суточная добыча сырой нефти в Азербайджане (то есть без учета конденсата) составляла 482 тысячи баррелей в сутки, но в марте этот показатель по сырой нефти снизился до 473 тысячи баррелей в сутки.

МВФ ожидает, что в 2025-2030 годах среднесуточная добыча природного газа в Азербайджане ожидается на уровне 0,9 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

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