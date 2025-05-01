США депортировали мигрантов в Узбекистан

131 мигрант из Центральной Азии, которые находились в США нелегально, депортировали в Узбекистан в рамках соглашения между двумя странами, сообщило в среду Министерство внутренней безопасности, сообщает Associated Press.
Депортированные - выходцы из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, сообщили в ведомстве.
В среду они были вывезены самолетом из США.
«Мы с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы с Узбекистаном в целях укрепления нашей взаимной безопасности и поддержания верховенства закона», - говорится в заявлении министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Президент Дональд Трамп не раз обещал депортировать миллионы иммигрантов, которые находятся в США нелегально.