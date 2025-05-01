USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

США депортировали мигрантов в Узбекистан

12:43 1064

131 мигрант из Центральной Азии, которые находились в США нелегально, депортировали в Узбекистан в рамках соглашения между двумя странами, сообщило в среду Министерство внутренней безопасности, сообщает Associated Press.

Депортированные - выходцы из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, сообщили в ведомстве.

В среду они были вывезены самолетом из США.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы с Узбекистаном в целях укрепления нашей взаимной безопасности и поддержания верховенства закона», - говорится в заявлении министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Президент Дональд Трамп не раз обещал депортировать миллионы иммигрантов, которые находятся в США нелегально.

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 773
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 752
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 923
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 949
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1065
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1111
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1660
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5211
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7984
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1158
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1236

ЭТО ВАЖНО

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 773
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 752
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 923
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 949
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1065
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1111
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1660
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5211
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7984
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1158
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться