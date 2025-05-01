В Узбекистане рассказали, куда идут возвращенные из Швейцарии деньги Гульнары Каримовой

Заместитель министра экономики и финансов Отабек Фозилкаримов выступил с отчетом о том, как расходуют десятки миллионов долларов Каримовой, конфискованные в Швейцарии в рамках расследования дела против нее и возвращенные в Узбекистан. На пресс-конференции Фозилкаримов объявил, что между секторами здравоохранения и образования Узбекистана поровну распределили 87 миллионов долларов возвращенных средств.

Министерство экономики и финансов Узбекистана заявило, что возвращенные из-за границы активы дочери покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой направляют на здравоохранение и образование, пишет «Настоящее время».

По информации, озвученной на пресс-конференции, замороженные в Швейцарии деньги Каримовой поступили в фонд «Ишонч» («Доверие»), через который происходит возврат арестованных средств.

Соглашение между Швейцарией и Узбекистаном о возврате конфискованных активов дочери экс-президента в интересах народа Узбекистана было подписано в швейцарском Берне в августе 2022 года. В швейцарских банках были заморожены активы Каримовой на общую сумму 840 миллионов долларов.

Согласно информации на сайте «Ишонча», в конце 2022 года Швейцария вернула Узбекистану 95 миллионов, 87 из них, как сообщает Минэкономики, направлены на соцпроекты.

Всего по запросу узбекского правительства в швейцарских банках заморожены активы Каримовой на общую сумму 840 миллионов долларов. Согласно официальным заявлениям, на данном этапе речь идет о возврате в общей сложности 313 миллионов долларов, чье происхождение уже признали незаконным.

Каримова является фигуранткой нескольких международных уголовных дел и расследований как в Европе, так и США. Европейские страны среди прочего обвиняют Каримову в получении сотен миллионов долларов в виде взяток от крупных телекоммуникационных компаний, работавших в Узбекистане, и легализации их через различные коррупционные схемы. В марте 2020 года Ташкентский городской суд признал Гульнару Каримову виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и совершении других преступлений, и приговорил ее к 13 годам 4 месяцам лишения свободы.