USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Азербайджанские строители будут работать в Израиле

Отдел экономики
13:20 951

Одна из азербайджанских строительных компаний участвует в международном конкурсе Министерства строительства и жилищного хозяйства Израиля и в данное время проходит проверку своей финансовой устойчивости, наличия технологических инноваций, опыта и качества исполнения работ.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на израильское министерство.

«Компания из Азербайджана, название которой пока не разглашается, в результате тендера вышла в финал вместе еще с тремя иностранными подрядчиками из других стран мира. Данная компания после проверки сможет начать работу в Израиле сроком на 5 лет с возможностью продления еще на 3 года и получит право направить в Израиль до 1600 своих работников. Заявки на тендер представили более 30 компаний мира», — отмечено в информации.

Министерство уже одобрило приход на строительный рынок Израиля по результатам этого тендера сингапурской компании Teambuild Engineering & Construction Pte и вьетнамской Central Construction.

Компании, прошедшие отбор министерства, будут отвечать за все этапы реализации проектов - от планирования до выполнения работ в жилищном строительстве на территории Израиля.

«Задача тендера — расширение круга иностранных компаний, работающих на израильском рынке жилищного строительства с целью оперативного реагирования на растущий спрос на жилье», — поясняет израильское министерство.

Отметим, что израильские строительные компании откликнулись на призыв Азербайджана по восстановлению освобожденных земель в Карабахе, и более 10 израильских компаний подали соответствующие заявки.

Также стоит отметить, что компания Gala Group поддерживает активные связи с Израильско-Азербайджанской торговой палатой, имеет большой опыт строительства жилых объектов и административных зданий в Азербайджане.

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 777
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 754
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 926
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 952
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1066
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1112
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1662
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5214
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7984
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1159
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1238

ЭТО ВАЖНО

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 777
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 754
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 926
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 952
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1066
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1112
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1662
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5214
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7984
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1159
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться