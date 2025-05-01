Азербайджанские строители будут работать в Израиле

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на израильское министерство.

Одна из азербайджанских строительных компаний участвует в международном конкурсе Министерства строительства и жилищного хозяйства Израиля и в данное время проходит проверку своей финансовой устойчивости, наличия технологических инноваций, опыта и качества исполнения работ.

«Компания из Азербайджана, название которой пока не разглашается, в результате тендера вышла в финал вместе еще с тремя иностранными подрядчиками из других стран мира. Данная компания после проверки сможет начать работу в Израиле сроком на 5 лет с возможностью продления еще на 3 года и получит право направить в Израиль до 1600 своих работников. Заявки на тендер представили более 30 компаний мира», — отмечено в информации.

Министерство уже одобрило приход на строительный рынок Израиля по результатам этого тендера сингапурской компании Teambuild Engineering & Construction Pte и вьетнамской Central Construction.

Компании, прошедшие отбор министерства, будут отвечать за все этапы реализации проектов - от планирования до выполнения работ в жилищном строительстве на территории Израиля.

«Задача тендера — расширение круга иностранных компаний, работающих на израильском рынке жилищного строительства с целью оперативного реагирования на растущий спрос на жилье», — поясняет израильское министерство.

Отметим, что израильские строительные компании откликнулись на призыв Азербайджана по восстановлению освобожденных земель в Карабахе, и более 10 израильских компаний подали соответствующие заявки.

Также стоит отметить, что компания Gala Group поддерживает активные связи с Израильско-Азербайджанской торговой палатой, имеет большой опыт строительства жилых объектов и административных зданий в Азербайджане.