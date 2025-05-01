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Украинские дроны ударили по рынку в оккупированных Алешках: много жертв

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Украинские беспилотники атаковали город Алешки Херсонской области, заявил «губернатор» аннексированного региона Владимир Сальдо.

По его словам, атака произошла утром 1 мая. Под удар попал городской рынок, где в тот момент, утверждает Сальдо, находилось много людей.

По предварительным данным, погибло не менее семи человек, более 20 получили ранения, заявил чиновник.

На месте работают экстренные службы. Последствия атаки уточняются, говорится в сообщении Сальдо.

Украина не комментировала обвинения в нападении на рынок в Алешках.

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