Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии

«Мы выдержали невозможное, но, как это, к сожалению, часто бывало в истории Грузии, нашу крепость сломали изнутри, внешний враг с нами не справился. Нас разрушил именно тот, кто в свое время помогал в строительстве этих неприступных стен. Один из наших основателей привел к закрытию «Мтавари архи» из-за личных целей или мести», - говорится в сообщении.

Телеканал проработал 5 лет и 8 месяцев и за это время сталкивался со многими трудностями. После прекращения эфира останется только цифровой департамент «Мтавари архи» - будут обновляться социальные сети и сайт телеканала.

На экране при включении телеканала появляется надпись – «Здесь был «Мтавари архи», спасибо, что смотрели, вы - главные (по-грузински - мтавари)».

В декабре 2024 года генеральный директор «Мтавари архи» Георгий Габуния сообщил о том, что один из собственников телеканала бизнесмен Заза Окуашвили решил закрыть его. Габуния обвинил Окуашвили в том, что он действует в интересах правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». В середине февраля телеканал ограничил вещание из-за финансового кризиса, перестав транслировать программы в прямом эфире, в том числе выпуски новостей.

Телеканал «Мтавари архи» был основан в 2019 году нынешним оппозиционным политиком Никой Гварамией, который до этого руководил телекомпанией «Рустави 2». После проигранных судебных исков «Рустави 2» отошел другим владельцам и перестал быть оппозиционным, а Гварамия с командой журналистов основал «Мтавари архи», продолжив редакционную политику, направленную против действующей власти.