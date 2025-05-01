Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию

Духовный лидер друзов в Сирии призвал к вводу международных сил в страну, пишут зарубежные СМИ.

В ночь на среду в Сахнае, где преимущественно проживает друзское население, вспыхнули столкновения между правительственными войсками и друзами.

МВД Сирии заявило, что силы безопасности, подконтрольные новым сирийским властям, были неоднократно атакованы беспилотниками израильских ВВС на подступах к городу.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что БПЛА Израиля нанесли не менее пяти ударов по местам сосредоточения сотрудников сил безопасности. Налеты были совершены после того, как МВД переходного правительства в Дамаске объявило о том, что власти установили контроль над предместьем Сахная на юго-западе столицы, населенном друзами, и преследуют местных ополченцев.

Как сообщили медицинские источники в Дамаске, число сотрудников сил безопасности, погибших в ходе столкновений в Сахнае, возросло во второй половине дня с 11 до 16. Потери боевиков составили 6 человек убитыми.

Между тем стало известно, что соглашение о прекращении огня вступило в силу в населенных друзами предместьях Дамаска - Джарамане и Сахнае - после продолжавшихся там двое суток столкновений. Об этом, как передал телеканал Syria TV, сообщил губернатор провинции Эс-Сувейда Мустафа аль-Бакур по итогам состоявшейся под Дамаском встречи делегации новых властей страны со старейшинами друзской общины.

«Достигнута договоренность о выдаче правоохранительным органам преступников, совершивших нападения на патрули сирийских сил безопасности, которые привели к гибели около 20 сотрудников», - отметил он. По словам губернатора, участники встречи осудили также вмешательство Израиля в события на юге Дамаска, которое «преследовало цель спровоцировать междоусобицу».