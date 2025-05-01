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Израиль отказался от помощи Франции

13:36 592

В четверг, 1 мая, ожидается прибытие в Израиль противопожарной авиации из нескольких стран, сообщают израильские СМИ.

Оказание помощи в тушении лесных пожаров было согласовано накануне.

Отмечается, что Кипр направляет в Израиль вертолет Bell 412, его прибытие в Хацор ожидается около полудня. Также ожидается прибытие из Хорватии и Италии самолетов-амфибий Canadair CL-415 (вероятно, прибудет два самолета – около полудня и во второй половине дня).

МИД Израиля уведомил Францию, что помощь от этой страны не требуется. Ранее Париж намеревался послать в Израиль два самолета-амфибии Canadair CL-415.

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