Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна

По состоянию на сегодняшний день 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.
Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.
Он отметил, что в ближайшее время в специализированной лаборатории будут проведены работы по идентификации останков, обнаруженных на дороге Аскеран – Ходжалы.
«Среди 210 зарегистрированных пропавших — 38 детей, 42 военнослужащих и остальные — гражданские лица. Из 18 человек, чьи останки были обнаружены в Ходжалы в прошлом году, тела 10 уже переданы семьям. Процесс идентификации остальных продолжается», — сообщил Самедов.