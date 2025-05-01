Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна

По состоянию на сегодняшний день 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.

Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.