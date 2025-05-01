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Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна

13:52 238

По состоянию на сегодняшний день 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.

Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в ближайшее время в специализированной лаборатории будут проведены работы по идентификации останков, обнаруженных на дороге Аскеран – Ходжалы.

«Среди 210 зарегистрированных пропавших — 38 детей, 42 военнослужащих и остальные — гражданские лица. Из 18 человек, чьи останки были обнаружены в Ходжалы в прошлом году, тела 10 уже переданы семьям. Процесс идентификации остальных продолжается», — сообщил Самедов.

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