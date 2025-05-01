Америке грозит рецессия

«[Стратегия пошлин] будет иметь крайне негативные последствия для Соединенных Штатов, для потребителей, для конкурентоспособности компаний, которые зависят от импорта», - сказала Йеллен, указав, что около 40% ввозимых в США товаров используются для внутреннего производства. «Я пока не готова сказать, что прогнозирую наступление рецессии, но вероятность такого сценария значительно выросла», - добавила она.

Йеллен также сказала, что США «крайне сильно зависят от поставок ключевых ископаемых из Китая» и могут существенно ослабить целые отрасли своей экономики, сохраняя крайне высокие пошлины на китайский импорт. Особенно сильно это может отразиться на зеленой энергетике, нуждающейся в редкоземельных металлах для производства батарей.

«Я поддерживала введение очень ограниченного числа хорошо продуманных узконаправленных пошлин», - отметила экс-министр, по словам которой такой подход облегчил бы конкуренцию с Китаем для ряда американских компаний, включая производителей солнечных панелей.

Суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.