USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Госсекретарь США на параде Победы в Москве?

14:10 170

Гостем на параде Победы 9 мая в Москве может стать представитель США высокого уровня, заявил источник российского телеканала «Звезда» в дипломатических кругах.

Не исключено, что речь идет об участии в торжествах к 80-летию Победы госсекретаря США Марко Рубио, утверждает телеканал.

После первого официального телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина издание Le Point сообщило со ссылкой на собственные источники, что американский лидер якобы может посетить Москву на 9 мая. Однако эту информацию опроверг сам Трамп. В Кремле также заявили, что стороны не договорились о визите президента США в Москву на 9 мая.

Ожидается, что на 80-летие Победы в 2025 году в Москву приедут лидеры около 20 государств.

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 791
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 767
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 935
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 967
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1071
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1118
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1668
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5228
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7990
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1166
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1242

ЭТО ВАЖНО

Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 791
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
Закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии
13:21 767
Нефть ниже $60
Нефть ниже $60
13:20 935
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
Азербайджанские строители будут работать в Израиле
13:20 967
США депортировали мигрантов в Узбекистан
США депортировали мигрантов в Узбекистан
12:43 1071
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
Добыча нефти в Азербайджане будет падать. Добыча газа – расти
12:39 1118
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
Массовые захоронения нашли в Шуше и Ходжалы
12:33 1668
Трамп готовит первую продажу оружия Украине
Трамп готовит первую продажу оружия Украине обновлено 12:50
12:50 5228
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана
Евросуд по скандальному делу в пользу правительства Азербайджана горячая тема, все еще актуально
00:56 7990
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы
Пашинян пытается вернуть доверие Москвы Армянские СМИ
12:16 1166
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
Шеф Пентагона жестко пригрозил Ирану
12:03 1242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться