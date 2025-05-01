Госсекретарь США на параде Победы в Москве?

Гостем на параде Победы 9 мая в Москве может стать представитель США высокого уровня, заявил источник российского телеканала «Звезда» в дипломатических кругах.

Не исключено, что речь идет об участии в торжествах к 80-летию Победы госсекретаря США Марко Рубио, утверждает телеканал.

После первого официального телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина издание Le Point сообщило со ссылкой на собственные источники, что американский лидер якобы может посетить Москву на 9 мая. Однако эту информацию опроверг сам Трамп. В Кремле также заявили, что стороны не договорились о визите президента США в Москву на 9 мая.

Ожидается, что на 80-летие Победы в 2025 году в Москву приедут лидеры около 20 государств.