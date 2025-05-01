USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

В Израиле задержаны виновные в масштабных пожарах

обновлено 15:22
15:22 1465

В Израиле по подозрению в организации поджогов, приведших к крупным лесным пожарам, задержаны 18 человек.

«Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов, одного из них - прямо на месте преступления», - цитирует в четверг The Jerusalem Post слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По данным Еврейского национального фонда, почти полностью выгорел «Парк Канада» - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны. Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.

*** 14:22

Сильные лесные пожары, вспыхнувшие в окрестностях Иерусалима в среду утром, уничтожили более 2 тысяч гектаров земли, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Еврейский национальный фонд.

Огонь почти полностью охватил «Парк Канада» — национальный лесной массив, занимающий 13% всей лесной территории страны.

С огнем продолжают бороться пожарные и военные подразделения. В тушении задействована специализированная авиация. При этом метеорологи предупреждают об усилении ветра, что может осложнить ситуацию.

В связи с масштабом бедствия МИД Израиля запросил помощь у других стран.

Пожары начались в среду утром и стремительно распространились. Власти не исключают, что причиной мог стать умышленный поджог. Сообщается об одном задержанном подозреваемом.

Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 1768
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 1000
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 2127
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5461
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 1709
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 1210
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
12:21 5002
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема; все еще актуально
01:12 4474
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
13:52 1109
Анкара о событиях в Сирии
Анкара о событиях в Сирии
14:36 1497
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 2178

ЭТО ВАЖНО

Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 1768
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 1000
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 2127
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5461
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 1709
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 1210
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
12:21 5002
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема; все еще актуально
01:12 4474
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
13:52 1109
Анкара о событиях в Сирии
Анкара о событиях в Сирии
14:36 1497
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться