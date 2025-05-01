В Израиле задержаны виновные в масштабных пожарах

В Израиле по подозрению в организации поджогов, приведших к крупным лесным пожарам, задержаны 18 человек.
«Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов, одного из них - прямо на месте преступления», - цитирует в четверг The Jerusalem Post слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
По данным Еврейского национального фонда, почти полностью выгорел «Парк Канада» - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны. Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.
*** 14:22
Сильные лесные пожары, вспыхнувшие в окрестностях Иерусалима в среду утром, уничтожили более 2 тысяч гектаров земли, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Еврейский национальный фонд.
Огонь почти полностью охватил «Парк Канада» — национальный лесной массив, занимающий 13% всей лесной территории страны.
С огнем продолжают бороться пожарные и военные подразделения. В тушении задействована специализированная авиация. При этом метеорологи предупреждают об усилении ветра, что может осложнить ситуацию.
В связи с масштабом бедствия МИД Израиля запросил помощь у других стран.
Пожары начались в среду утром и стремительно распространились. Власти не исключают, что причиной мог стать умышленный поджог. Сообщается об одном задержанном подозреваемом.