В Израиле задержаны виновные в масштабных пожарах

В Израиле по подозрению в организации поджогов, приведших к крупным лесным пожарам, задержаны 18 человек.

«Полиция задержала 18 подозреваемых в организации поджогов, одного из них - прямо на месте преступления», - цитирует в четверг The Jerusalem Post слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По данным Еврейского национального фонда, почти полностью выгорел «Парк Канада» - лесной массив, имеющий статус национального парка, который занимает 13% территории страны. Пожарные, которым помогают военнослужащие, продолжают вести борьбу с огнем. В то же время метеорологи предупреждают, что во вторую половину четверга может усилиться ветер, и это может осложнить тушение. Наземным командам пожарных и спасателей помогает специализированная авиация.