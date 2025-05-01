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МЧС провело медиатур

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14:28 559

По инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям был организован медиатур с целью ознакомления с очередным мониторингом, проведенным Государственной службой пожарного надзора.

В рамках медиатура журналисты наблюдали за процессом мониторинга, проведенного Госслужбой на объектах с потенциальной пожарной опасностью, а также в жилых домах, расположенных вблизи таких объектов. Цель мониторинга — обеспечить надежную противопожарную безопасность на этих территориях.

Основной задачей таких мероприятий является создание условий для безопасной эксплуатации опасных объектов, а также защита жизни, здоровья и имущества людей от пожаров.

Во время мониторинга в сотрудничестве с местными органами исполнительной власти территория была очищена от бытовых и промышленных отходов, камышей и сухой травы. Были также реализованы соответствующие меры по предотвращению возможных возгораний в будущем.

Подобные мероприятия регулярно проводятся Министерством по чрезвычайным ситуациям.

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