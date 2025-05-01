Анкара о событиях в Сирии

Анкара продолжит поддерживать инициативы, направленные на примирение и мирное сосуществование всех групп сирийского общества. Об этом заявил представитель МИД Турции Онджю Кечели, комментируя ситуацию на юге Сирии, сообщает «Анадолу».

Кечели подчеркнул, что для достижения стабильности в Сирии Израиль должен прекратить авиаудары по ее территории, которые препятствуют усилиям по сохранению единства и территориальной целостности страны.

По словам дипломата, Турция убеждена, что насилие на юге Сирии можно остановить через диалог и разумное взаимодействие между сирийскими властями и местными группами.

Кечели также выразил уверенность, что лица, ответственные за недавние инциденты, будут привлечены к ответственности. «В этот критический для Сирии период международное сообщество, особенно страны региона, должны способствовать укреплению безопасности и стабильности в стране, поддерживая шаги, направленные на общественное примирение», - добавил представитель МИД Турции.

На фоне этих заявлений Reuters со ссылкой на турецкие источники пишет, что Турция отвергает любые планы, которые подрывают центральное правительство Сирии или угрожают ее суверенитету и территориальной целостности. Издание отмечает, что Анкара рассматривает требования сирийских курдов о децентрализации как угрозу. Турецкие источники прокомментировали слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в среду заявил, что требования децентрализации в Сирии — «не более чем пустая мечта».

«Турция не приемлет никаких инициатив, направленных на территориальную целостность Сирии, наносящих ущерб ее суверенитету или позволяющих переносить оружие лицам, не входящим в центральную власть Сирии», — заявил источник в МИД Турции.

Собеседник издания сообщил, что Турция предоставила Дамаску «необходимое пространство» для решения проблем с боевиками в Сирии. Ранее Анкара предупреждала о военных действиях, если ее опасения оправдаются. Источник в Министерстве обороны Турции заявил в среду, что требования автономии курдов могут нанести ущерб суверенитету Сирии и региональной стабильности.

Анкара также хочет, чтобы все западные санкции, введенные против Сирии, были полностью сняты, а американские войска, размещенные на северо-востоке страны, были выведены.