В Баку предотвратили покушение на историческое здание

В Сабаильском районе Баку, на улице Абдулкарима Ализаде, в здании, зарегистрированном как памятник исторической архитектуры, были приостановлены работы по сносу. Однако восстановительные работы до сих пор не начаты. Об этом haqqin.az сообщили жильцы дома.

В уникальном трехэтажном здании, расположенном в центре столицы, недалеко от Азербайджанского театра кукол, несколько дней назад неизвестные лица начали работы по сносу. По словам жильцов, домофон на входной двери был сломан, разрушена перегородка, повреждены лестницы.

Хотя жильцы вызвали мастера для ремонта двери и поврежденных линий освещения, на следующий день ситуация повторилась. Жильцы подозревают, что здание намеренно приводят в аварийное состояние. Они сообщили, что уже несколько лет слышат слухи о том, что здание находится в аварийном состоянии, жильцов планируют переселить, а дом — снести. Лица, проводившие работы по сносу, отказались представиться.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщила haqqin.az, что по факту вмешательства в памятник архитектуры были направлены обращения в правоохранительные органы и Исполнительную власть Сабаильского района.

За вмешательство в здания, зарегистрированные как памятники исторической архитектуры, предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность. Поскольку документы по данному зданию не были предоставлены, дело передано в правоохранительные органы, ведется расследование.

Служба напомнила, что здание под инвентарным номером 3229 является памятником истории и архитектуры местного значения. Согласно Закону «Об охране памятников истории и культуры», изменение художественно-эстетического облика памятников, их уничтожение, а также проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут представлять угрозу для памятников, запрещены.

Исполнительная власть Сабаильского района не ответила на запросы. Также не была раскрыта личность предпринимателя, проводившего работы по сносу и ремонту в данном районе.