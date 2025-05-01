Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата

Парламентарии обладают неприкосновенностью, полицейским их нельзя задерживать, чем оппозиционные депутаты пользуются при участии в публичных протестах, пытаясь отбить других протестующих у полиции. Однако турецкие полицейские нашли выход из ситуации, окружив депутата живой стеной.

Ранее власти Стамбула приняли усиленные меры безопасности в районах, прилегающих к центральной площади Таксим, чтобы не допустить проведения на ней неразрешенных акций.

За попытку организации не санкционированных властями стихийных первомайских манифестаций в Стамбуле задержаны почти 300 человек, сообщили в турецкой Ассоциации современных юристов.

По данным ассоциации, не менее 13 человек, в основном молодые люди, задержаны полицией в районе Шишли. Задержания также были проведены в районе Бешикташ. По словам правозащитников, в числе задержанных пять адвокатов - представителей этого объединения, эта информация не подтверждена властями.

Стамбульские власти разрешили провести профсоюзам первомайские манифестации лишь в двух районах в азиатской части Стамбула - Кадыкей и Картал. В обеспечении безопасности в отмечаемый 1 мая в Турции День труда и солидарности задействованы порядка 40 тыс. полицейских, сообщил телеканал Haberturk. По его информации, серьезных инцидентов на данный момент не зафиксировано. С раннего утра в городе частично закрыты несколько веток метро, внесены изменения в работу наземного транспорта, паромных переправ, перекрыты практически все магистрали, ведущие к площади Таксим, а также парку Сарачхане, где расположено здание мэрии Стамбула.

Со среды площадь Таксим огорожена металлическими решетками, у нее выставлены полицейские кордоны.

Первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности проходят и в других городах Турции, в том числе в Анкаре. Глава МВД республики Али Ерликая сообщил, что для проведения манифестаций в 79 провинциях власти выделили 127 открытых площадок.