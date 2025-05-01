USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Тбилиси осудил запуск авиарейсов между Россией и Абхазией

15:16 730

Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что начало гражданского авиасообщения между Россией и сепаратистским регионом Грузии Абхазией является нарушением международных норм.

«Осуществление подобных авиарейсов - это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO). К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями», - сказал Давиташвили в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что с 1 мая, впервые за 30 лет, аэропорт Сухуми (Абхазия) начинает обслуживать регулярные гражданские рейсы и будет возобновлено авиасообщение между Россией и сепаратистским регионом Грузии Абхазией. Первый рейс, по данным сайта аэропорта, выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Москвы.

Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 1779
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 1012
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 2138
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5462
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 1717
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 1215
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
12:21 5006
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема; все еще актуально
01:12 4474
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
13:52 1110
Анкара о событиях в Сирии
Анкара о событиях в Сирии
14:36 1500
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 2180

ЭТО ВАЖНО

Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 1779
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 1012
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 2138
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5462
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 1717
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 1215
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
12:21 5006
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина!
НАТО — не работает, США — не хотят, Евросоюз — не может. Остается Украина! главная тема; все еще актуально
01:12 4474
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
Ходжалы: судьба 210 человек все еще неизвестна
13:52 1110
Анкара о событиях в Сирии
Анкара о событиях в Сирии
14:36 1500
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию
Лидер друзов призвал ввести иностранные войска в Сирию новость дополнена
13:31 2180
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться