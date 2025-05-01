Тбилиси осудил запуск авиарейсов между Россией и Абхазией

Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что начало гражданского авиасообщения между Россией и сепаратистским регионом Грузии Абхазией является нарушением международных норм.

«Осуществление подобных авиарейсов - это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO). К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями», - сказал Давиташвили в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что с 1 мая, впервые за 30 лет, аэропорт Сухуми (Абхазия) начинает обслуживать регулярные гражданские рейсы и будет возобновлено авиасообщение между Россией и сепаратистским регионом Грузии Абхазией. Первый рейс, по данным сайта аэропорта, выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Москвы.