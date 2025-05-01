США о переговорах: «Пропасть между Киевом и Москвой»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Украины и России по мирному соглашению остается «очень большая пропасть», несмотря на публичные заявления обеих сторон о готовности к переговорам.

Об этом он сказал в интервью Fox News Digital.

По словам Вэнса, первый шаг к прекращению войны — это получить четкие предложения от обеих сторон.

«И это действительно произошло. Украинцы сказали: «Это то, чего мы хотим». Россияне — то же самое. Теперь задача дипломатии — попытаться сблизить эти позиции. Но между ними по-прежнему очень большая пропасть», — подчеркнул он.