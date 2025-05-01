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США о переговорах: «Пропасть между Киевом и Москвой»

15:17 1090

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Украины и России по мирному соглашению остается «очень большая пропасть», несмотря на публичные заявления обеих сторон о готовности к переговорам.

Об этом он сказал в интервью Fox News Digital.

По словам Вэнса, первый шаг к прекращению войны — это получить четкие предложения от обеих сторон.

«И это действительно произошло. Украинцы сказали: «Это то, чего мы хотим». Россияне — то же самое. Теперь задача дипломатии — попытаться сблизить эти позиции. Но между ними по-прежнему очень большая пропасть», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что администрация Трампа стремится к долгосрочному решению, которое прекратит масштабные потери с обеих сторон.

«Президент хотел бы довести этот конфликт до такого этапа, где не будет по 5000 погибших каждую неделю», — сказал он.

В то же время США продвигают идею заморозки фронта, что может оставить часть восточной Украины под контролем России и заблокировать вступление Украины в НАТО. При этом конкретные параметры гарантий безопасности до сих пор не раскрываются.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг это предложение. Трамп, в свою очередь, поставил под сомнение искренность Москвы после новых ракетных ударов по Украине.

Комментируя дальнейшие перспективы, Вэнс отметил: «Я доверяю Конгрессу. У меня есть определенное доверие к международным партнерам. Посмотрим, как все будет развиваться в ближайшие 100 дней».

17 апреля в Париже, а 23 апреля в Лондоне прошли встречи между представителями Украины, США и стран «коалиции желающих». В центре обсуждения были пути к полному прекращению огня и формирование устойчивого мирного процесса.

Президент Зеленский также сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля обсуждал «чувствительные вопросы», связанные с возможным урегулированием конфликта.

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