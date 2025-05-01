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Тегеран готов противостоять санкциям США

15:40 403

Санкции США против Ирана направлены на подрыв отношений между развивающимися странами, Тегеран будет противостоять экономическому давлению Вашингтона.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Министерство иностранных дел решительно осуждает новые санкции США против физических и юридических лиц Ирана и ряда других государств под предлогом их сотрудничества с Ираном в различных экономических сферах», - заявил Багаи.

Он отметил, что недавние ограничительные меры США свидетельствуют о стремлении Вашингтона «к подрыву дружественных и правомерных отношений между развивающимися странами посредством экономического терроризма».

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