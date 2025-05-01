ЕС о принятии Армении в свои ряды

Брюссель пока не получал заявки от Армении на вступление в Евросоюз, заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Не уточнив, одобрит ли Брюссель заявку или нет, она лишь подчеркнула, что «это желание, высказанное в Ереване, показывает, насколько привлекательна сегодня европейская семья».

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что принятый в Армении закон о процессе вступления в ЕС пока не влечет конкретных действий, которые бы ставили под сомнение членство Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС», — подчеркнул он.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС, в который Армению официально не приглашали.

До этого сообщалось, что Пашинян останется в Москве еще на один день после участия в параде Победы 9 мая с целью «за кулисами решить внешнеполитические вопросы, в частности, вернуть доверие Москвы и Кремля».