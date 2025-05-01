Скандал в Польше: украинский флаг сняли с мэрии

По данным полиции Люблина, установлена личность мужчины, который снял флаг со здания городского совета. Также изучаются видеозаписи инцидента, собранные материалы будут переданы в прокуратуру. В полиции подчеркнули, что за такие действия предусмотрена юридическая ответственность.

Польская полиция расследует инцидент, произошедший в среду в городе Бяла-Подляска, где во время митинга антиукраинского кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна, с балкона мэрии был снят флаг Украины.

На видео мужчина поднялся к балкону, снял украинский флаг, отдал его Брауну, а на освободившееся место водрузил польский флаг. Браун пожал мужчине руку, толпа при этом скандировала: «Здесь Польша!»

Выступая после инцидента, Браун заявил: «Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, по моему указанию сделал то, что сделал. Это моя ответственность».

Он также добавил, что флаг Украины будет передан в ближайшее консульство.

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал произошедшее сознательной провокацией, целью которой является вред украинско-польским отношениям.

Гжегож Браун известен антиукраинскими и пророссийскими взглядами. Он — единственный депутат польского Сейма, который в начале 2023 года не поддержал резолюцию в поддержку Украины, и ранее уже участвовал в провале организованного антиукраинского митинга в Варшаве.