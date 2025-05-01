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Скандал в Польше: украинский флаг сняли с мэрии

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15:58 899

Польская полиция расследует инцидент, произошедший в среду в городе Бяла-Подляска, где во время митинга антиукраинского кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна, с балкона мэрии был снят флаг Украины.

Об этом сообщают RMF FM.

По данным полиции Люблина, установлена личность мужчины, который снял флаг со здания городского совета. Также изучаются видеозаписи инцидента, собранные материалы будут переданы в прокуратуру. В полиции подчеркнули, что за такие действия предусмотрена юридическая ответственность.

На видео мужчина поднялся к балкону, снял украинский флаг, отдал его Брауну, а на освободившееся место водрузил польский флаг. Браун пожал мужчине руку, толпа при этом скандировала: «Здесь Польша!»

Выступая после инцидента, Браун заявил: «Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, по моему указанию сделал то, что сделал. Это моя ответственность».

Он также добавил, что флаг Украины будет передан в ближайшее консульство.

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал произошедшее сознательной провокацией, целью которой является вред украинско-польским отношениям.

Гжегож Браун известен антиукраинскими и пророссийскими взглядами. Он — единственный депутат польского Сейма, который в начале 2023 года не поддержал резолюцию в поддержку Украины, и ранее уже участвовал в провале организованного антиукраинского митинга в Варшаве.

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