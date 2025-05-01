Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению

Как сообщал ранее haqqin.az, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко стал новым куратором Кремля по Армении. Вступление Кириенко в армянское направление широко освещалось и в пророссийских армянских СМИ, в частности, на страницах оппозиционной«Грапарак». В новом статусе Кириенко встретился с главным человеком Кремля и другом Путина - бывшим президентом Робертом Кочаряном. Накануне российское издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, подтвердило назначение Кириенко и описало, какие конкретно задачи перед ним поставлены. Ранее куратором по Армении являлся заместитель главы администрации Дмитрий Козак. Теперь же Кириенко и его аппарат должны с помощью инструментов «мягкой силы» сохранить и усилить позиции России в Армении.

Ранее Кириенко «забрасывали» на самые стратегические с точки зрения интересов Кремля в ближнем зарубежье направления: он работал во взаимодействии с пророссийскими силами в Грузии и Молдове — в сепаратистских Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Возникает справедливый вопрос: почему же «армянское дело» поручено главному специалисту Кремля по сепаратистским режимам и внутренней политике? Напрашивается вывод: Россия все еще рассматривает Армению в качестве своего внутреннего дворика. Ведь именно Кириенко после вторжения России в Украину стал главным куратором сепаратистских «ДНР и ЛНР», и провел референдумы по присоединению аннексированных территорий к России. Тогда российский политолог Павел Салин в интервью РБК заявил, что замена Козака Кириенко вовсе не означала, что первый плохо справлялся со своими обязанностями. «Козак отвечает за внешнюю политику России в странах ближнего зарубежья. Если Кремль готовится сделать эти территории внутренней частью России, то это автоматически выходит за пределы компетенции Козака, вне зависимости от качества его работы. Он ведь, к примеру, не отвечает за Бурятию», — пояснил политолог. Если следовать той же логике, назначение Кириенко куратором по Молдове и Армении, а также по Приднестровью, Южной Осетии и Абхазии может свидетельствовать о том, что Кремль в перспективе планирует включить все эти территории в состав России.

На какой статус могут рассчитывать Армения с Молдовой — вопрос открытый и риторический. Одним из возможных вариантов может стать так называемая модель союзного государства России и Беларуси, о которой накануне в Волгограде пространно рассуждали Путин с Лукашенко. А на данном этапе, как говорит один из источников «Ведомостей», в ситуации с Арменией «речь идет об информационной, а не электоральной работе». «Руководство страны все больше дрейфует в сторону Запада, а с точки зрения российской государственной политики это недопустимо», — утверждает собеседник издания. По его словам, вопрос о том, чтобы Кириенко занимался и другими странами СНГ (помимо Армении и Молдовы), пока не стоит. Сейчас ведется работа с информационной повесткой в Армении, подчеркивает источник. Парламентские выборы в стране состоятся только в 2026 году, напоминает он: «Ближе к выборам будут поставлены и новые задачи». По его словам, задачи по «армянскому направлению» возложены на управление внутренней политики (руководитель — Андрей Ярин), управление по мониторингу и анализу социальных процессов (Александр Харичев) и управление общественных проектов (Сергей Новиков).

Перед Кириенко будет поставлена задача продвижения российских интересов в Армении с использованием «мягкой силы», говорит другой источник, близкий к администрации президента: «Работа будет вестись примерно так же, как на последних выборах в Абхазии». Напомним, что в ноябре прошлого года в Абхазии оппозиция начала массовые акции протеста против соглашения, предусматривающего создание условий для российского бизнеса на территории региона на условиях, продиктованных Москвой, и добилась отставки «президента» Аслана Бжания. После этого Кремль задействовал инструменты «мягкой силы»: были приостановлены дотации, отключена бесплатная электроэнергия, ограничен поток туристов. В результате на «внеочередных выборах» в феврале, проведенных под кураторством Кириенко, «президентом» был избран лояльный России кандидат — Бадри Гунба. Можно ожидать, что Кириенко применит аналогичные методы давления и по отношению к правящим кругам Армении. Однако в Кремле осознают, что рычаги влияния России в этой стране сейчас довольно ограничены. Один из источников полагает, что на ближайших выборах все равно победит Никол Пашинян: «Но сейчас дело не в выборах, а в самом присутствии России в стране». По его словам, сегодня в Армении нет пророссийских политиков, кроме бывших — Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна: «Поэтому там некому сказать слово в поддержку России».

Информация источников в Кремле о резком ослаблении влияния и позиций России в Армении, и о потери социальной базы, за бывших лидеров «карабахского клана» Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, действительно отражает реальную ситуацию. За последние несколько лет многочисленные попытки России сменить власть в Армении и вернуть к руководству своих ставленников не увенчались успехом. Сместить Пашиняна не удалось ни попыткой военного переворота, ни уличными протестами и беспорядками, ни через электоральные процессы. Провал всех этих планов сопровождался стремительной маргинализацией пророссийских сил, и сегодня общественное влияние клана Кочарян–Саргсян практически сведено к нулю. Правда, рейтинг самого Пашиняна и его партии тоже резко упал, но правящая партия «Гражданский договор» по-прежнему остается ведущей политической силой в Армении, и серьезной альтернативы ей пока не видно. Однако на парламентских выборах, которые пройдут весной следующего года, победа, позволяющая Пашиняну сформировать правительство единолично, остается под вопросом. Если его партия получит менее пятидесяти процентов мест в парламенте, ей придется идти на коалиционные договоренности. Похоже, именно к такому сценарию и готовится Кремль: даже если не удастся вернуть пророссийские силы к власти в полном составе, задача Сергея Кириенко — обеспечить их хотя бы частичное участие в управлении страной. Иначе говоря, максимум для Кремля — возвращение к власти верных России представителей клана Кочарян–Саргсян и аффилированных с ними сил. Если это невозможно, минимум — добиться их коалиционного участия в правительстве. Таким образом, один из возможных сценариев — принуждение Пашиняна к коалиции с пророссийскими силами. По данным источников, близких к Кремлю, Кириенко был назначен куратором по армянскому направлению примерно в конце декабря — начале января. Сообщается, что его встреча с Робертом Кочаряном состоялась в начале года — ориентировочно в конце января или начале февраля. Примечательно, что Кочарян, долгое время остававшийся в стороне от политических процессов в Армении и не появлявшийся в публичном пространстве, в середине февраля провел масштабную пресс-конференцию при участии лояльных ему СМИ, во время которой озвучил тезисы, полностью совпадающие с кремлевской риторикой.