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Украина готова к полному прекращению огня

16:09 692

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный период, которое должно стать первым шагом к миру. Мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает», ─ написал Зеленский.

По словам президента Украины, он недавно встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны страны Юрико Бакес. Им Зеленский выразил благодарность за предоставление военной помощи Киеву и поддержку в энергетической сфере. Также стороны обсудили дипломатические усилия для достижения надежного мира.

Зеленский также призвал союзников Киева усиливать давление на Россию, чтобы Москва села за стол переговоров. По его словам, Россия более 50 дней игнорирует американское предложение о прекращении огня и отказывается от соответствующих инициатив Украины.

«Вот почему необходимо активизировать дипломатические усилия — необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее замолчать и начать переговоры. Чем эффективнее будут санкции, тем больше у России будет стимулов для прекращения войны», — написал Зеленский.

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