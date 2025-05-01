Azercell – партнер «Конгресса SHE» по цифровой трансформации

В этом году ООО Azercell Telecom вновь выступает официальным партнером по цифровой трансформации «Конгресса SHE» - одного из ключевых мероприятий, направленных на продвижение роли женщин в сферах лидерства, инноваций и технологий.

Мероприятие, которое пройдет 22 мая в Центре Гейдара Алиева под лозунгом «За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется» (Beyond Now – Creating What Lives On), объединит сотни женщин-лидеров, предпринимателей и профессионалов различных отраслей. Конгресс станет платформой для обмена опытом, установления деловых связей, развития профессиональных навыков, а также диалога с представителями ведущих организаций.