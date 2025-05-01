Зеленский ввел санкции против Арестовича

Арестович, украинский блогер, актер, политический и военный обозреватель, стал одной из ключевых медийных фигур Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. На момент начала войны он занимал должность внештатного советника Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, назначенного в декабре 2020 года главой Офиса Андреем Ермаком.

В январе 2023 года Арестович подал в отставку после скандала, вызванного его заявлением о том, что ракета, разрушившая дом в Днепре, была сбита украинской ПВО. Это высказывание подхватила российская пропаганда, что вызвало волну критики в Украине.

После отставки Арестович начал критиковать украинскую власть, включая Зеленского, и заявил о намерении баллотироваться в президенты, выступая за перезагрузку руководства и мирные переговоры. Эти заявления вызвали обвинения в оппортунизме и даже пророссийской позиции, хотя сам Арестович отвергал данные обвинения, подчеркивая, что его цель — «реалистичная политика для спасения Украины».