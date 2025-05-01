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Вагит Алекперов в списке богатейших людей России

16:31 397

Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала 2025 года увеличилось на 14,977 млрд долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По данным агентства, самым богатым в списке российских предпринимателей является один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на 2,2 млрд долларов — до 30 млрд долларов.

На втором месте в «Индексе миллиардеров» остается совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого с начала года увеличилось на 120 млн долларов — до 25,4 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Его состояние, по данным Bloomberg, сократилось на 2,3 млрд долларов — до 23,5 млрд долларов.

Среди прочих в рейтинге также присутствует основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на 1,59 млрд долларов — до 12,6 млрд долларов, и он занял десятую строчку.

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