ЦАХАЛ готов к масштабной операции против ХАМАС

«Террористы из ХАМАС все еще удерживают в заложниках 59 наших братьев и сестер. Армия готова нанести им решительный удар. Мы используем все имеющиеся силы, увеличим темп операций и усилим их мощь», — сказал он.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Эяль Замир, выступая на церемонии награждения военнослужащих по случаю Дня независимости Израиля.

Армия обороны Израиля готова нанести в ближайшее время сокрушительный удар по радикальному движению ХАМАС в секторе Газа.

Замир добавил, что если потребуется, армия Израиля действует с решимостью и уверенностью в своей правоте.

Заявление прозвучало на фоне слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который ранее заявил, что высшая цель военной операции в Газе — победа над ХАМАС. С 18 марта израильская армия возобновила активные боевые действия, прервав режим прекращения огня, введенный в январе. В Тель-Авиве объяснили это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых в рамках переговоров при посредничестве США и спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

По данным Израиля, в настоящий момент в секторе Газа находится 24 живых заложника, а также тела 35 погибших пленников.