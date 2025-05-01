ВВС Израиля нанесли удар по Ливану

По меньшей мере три человека погибли в результате удара беспилотного летательного аппарата ВВС Израиля (ЦАХАЛ) по пикапу на юге Ливана.
Об этом сообщает Минздрав Ливана.
Согласно официальной информации, удар был нанесен по автомобилю, который двигался по шоссе между городами Мейс-эль-Джебель и Блида. В результате попадания ракеты машина загорелась, все находившиеся в ней погибли.
По данным портала Janoubia, целью удара был активист движения «Хезболла», вместе с ним погибли двое сирийских граждан.
Ранее в течение дня израильские БПЛА фиксировались над севером Ливана, долиной Бекаа, а также в районе Бейрута. Сообщалось о разведывательных полетах на малой высоте, однако удары по целям в этих зонах не наносились.
27 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Хадас — южному пригородy Бейрута, где, по их утверждению, находился склад боеприпасов «Хезболла». Это стало третьим авиаударом по столице Ливана с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.
Министр информации Ливана Пол Моркос ранее заявил, что Израиль нарушил перемирие более 2 700 раз. По его словам, в результате ударов погибли не менее 190 человек, еще 485 были ранены.