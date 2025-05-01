ВВС Израиля нанесли удар по Ливану

Согласно официальной информации, удар был нанесен по автомобилю, который двигался по шоссе между городами Мейс-эль-Джебель и Блида. В результате попадания ракеты машина загорелась, все находившиеся в ней погибли.

По меньшей мере три человека погибли в результате удара беспилотного летательного аппарата ВВС Израиля (ЦАХАЛ) по пикапу на юге Ливана.

Ранее в течение дня израильские БПЛА фиксировались над севером Ливана, долиной Бекаа, а также в районе Бейрута. Сообщалось о разведывательных полетах на малой высоте, однако удары по целям в этих зонах не наносились.

27 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Хадас — южному пригородy Бейрута, где, по их утверждению, находился склад боеприпасов «Хезболла». Это стало третьим авиаударом по столице Ливана с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.

Министр информации Ливана Пол Моркос ранее заявил, что Израиль нарушил перемирие более 2 700 раз. По его словам, в результате ударов погибли не менее 190 человек, еще 485 были ранены.