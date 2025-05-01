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У Трампа призвали Россию сесть за стол переговоров

16:59 108

Переговорный процесс США и России по Украине продвигается, Вашингтон полагает, что заключение соглашения все еще возможно.

Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями», - заявил Уолтц, отвечая на вопрос о том, пересматривает ли американская администрация возможность ведения переговоров с Москвой.

По его утверждению, Россия должна сесть за стол переговоров. «Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы считаем, что сделка по-прежнему возможна», - отметил Уолтц.

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