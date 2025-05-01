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Британцы констатируют снижение добычи нефти в Азербайджане

Отдел экономики
17:07 1872

Компания BP - оператор добычи нефти на каспийском блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - констатировала, что в первом квартале нынешнего года среднесуточный уровень добычи составил 331 тыс. баррелей в сутки. В прошлом году в первом квартале уровень составил 339 тыс. баррелей в сутки.

В целом, с АЧГ в январе-марте 2025 года было извлечено 30 млн баррелей (в первом квартале 2024 года — 31 млн бар), или 4 млн тонн сырой нефти.

Нефть с АЧГ идет по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), и с начала его эксплуатации на мировой рынок по нему ушло около 598 млн тонн нефти.

Также по БТД транспортируется конденсат и нефть третьих стран (Туркменистана и Казахстана), и в первом квартале 2025 года, как и в первом квартале 2024 года, суммарный объем прокачки по БТД нефти из всех источников составил 54 млн баррелей (или 7 млн тонн).

Что же касается месторождения Шах-Дениз (оператор добычи — BP), то в первом квартале с него было извлечено 7 млрд кубометров газа и один миллион тонн конденсата (показатель не изменился).

Среднесуточный показатель экспорта газа с Шах-Дениз по системе Южно-Кавказского трубопровода составил 60,8 млн кубометров против 61,7 млн кубометров в сутки в январе-марте 2024 года.

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