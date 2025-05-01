Град и мокрый снег: погода в Азербайджане ухудшится

После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана с вечера 2 мая до 6 мая ожидаются переменные осадки, грозы. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в отдельных районах осадки будут интенсивными, выпадет град, в высокогорьях возможен мокрый снег.

В связи с осадками не исключается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны паводки и сели.

Также сообщается, что с 2 по 4 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается ветреная погода. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.