USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International

17:14 1039

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо генеральному секретарю международной неправительственной организации Amnesty International Агнес Калламард в связи с предвзятым содержанием отчета о правах человека за 2024 год. В письме выражено резкое несогласие с публикацией на официальном сайте организации односторонней и искаженной информации об Азербайджане, что, по словам омбудсмена, в очередной раз демонстрирует отступление Amnesty International от принципов объективности и справедливости в оценке ситуации с правами человека.

В частности, Сабина Алиева отметила, что, вопреки утверждениям в отчете, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшая в Баку в прошлом году, отличалась широким представительством, акцентом на инклюзивность и активным участием гражданского общества.

Также в письме подчеркивается, что, если бы организация придерживалась принципа справедливости, в отчете нашлось бы место упоминанию о насильственном изгнании более 250 тысяч азербайджанцев из Армении, начавшемся с 1987 года, а также необходимости гарантий их безопасного и достойного возвращения в соответствии с международными обязательствами, принятыми Арменией.

Омбудсмен обратила внимание на полное игнорирование в отчете таких серьезных тем, как минный террор, представляющий постоянную угрозу жизни и правам человека на освобожденных территориях Азербайджана, и отсутствие информации о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Подобное замалчивание, по мнению Алиевой, ясно указывает на двойные стандарты и политическую ангажированность организации.

Кроме того, Сабина Алиева с сожалением отметила, что несмотря на активную работу института омбудсмена в качестве Национального превентивного механизма - регулярный мониторинг условий содержания задержанных, состояния их здоровья, постоянную открытость к диалогу и прозрачность расследований, - в отчете не содержится ни одной ссылки на эти факты.

В заключение омбудсмен призвала международные организации, включая Amnesty International, соблюдать общепризнанные нормы международного права и опираться исключительно на объективную, проверенную информацию, избегая предвзятости и нарушений принципов беспристрастности.

Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
15:59 5401
Покой Сирии снится: застрелили мэра и его сына
Покой Сирии снится: застрелили мэра и его сына обновлено 18:15
18:15 4826
Сирия отдает порт Латакия французам
Сирия отдает порт Латакия французам
17:56 2063
Россия назвала «людоедством» восстановление территориальной целостности Украины
Россия назвала «людоедством» восстановление территориальной целостности Украины
17:19 2516
Британцы констатируют снижение добычи нефти в Азербайджане
Британцы констатируют снижение добычи нефти в Азербайджане
17:07 1873
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 4060
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 3139
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 3368
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5839
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 3421
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 2075

ЭТО ВАЖНО

Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
15:59 5401
Покой Сирии снится: застрелили мэра и его сына
Покой Сирии снится: застрелили мэра и его сына обновлено 18:15
18:15 4826
Сирия отдает порт Латакия французам
Сирия отдает порт Латакия французам
17:56 2063
Россия назвала «людоедством» восстановление территориальной целостности Украины
Россия назвала «людоедством» восстановление территориальной целостности Украины
17:19 2516
Британцы констатируют снижение добычи нефти в Азербайджане
Британцы констатируют снижение добычи нефти в Азербайджане
17:07 1873
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву
Распоряжение президента по Кямрану Алиеву обновлено 16:45
16:45 4060
Зеленский ввел санкции против Арестовича
Зеленский ввел санкции против Арестовича
16:21 3139
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
14:59 3368
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости
Алиев и Пезешкиан договорились о предсказуемости наша аналитика
02:26 5839
ЕС о принятии Армении в свои ряды
ЕС о принятии Армении в свои ряды
15:40 3421
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата
Турецкая полиция «огородила» оппозиционного депутата видео; обновлено 16:03
15:15 2075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться