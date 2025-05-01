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Россия назвала «людоедством» восстановление территориальной целостности Украины

17:19 2517

Киев и поддерживающие его страны Запада руководствуются «людоедским инстинктом», желая восстановить Украину в границах 1991 года, Россия никогда не допустит этого сценария. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», - говорится в заявлении.

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