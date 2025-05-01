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PASHA Real Estate Group объявляет о ключевых кадровых назначениях

17:27 1097

Компания PASHA Real Estate Group объявляет о назначении Эльчина Гадимова на должности Главного коммерческого директора группы (Group CCO) и Главного исполнительного директора по международным проектам (CEO of International Projects) с 1 мая 2025 года. На должность Главного исполнительного директора (CEO) компании PASHA Property Management назначен Турал Алиев.

Эльчин Гадимов, обладая значительным опытом в области управления в секторах недвижимости и финансовых услуг, в своей предыдущей роли в качестве CEO компании PASHA Property Management успешно руководил стратегическими инициативами и обеспечивал устойчивый организационный рост. До присоединения к PASHA Real Estate Group он более 20 лет занимал руководящие должности в банковской сфере, демонстрируя высокие профессиональные достижения. Эльчин Гадимов имеет степень MBA Университета Южной Алабамы.

В своей новой роли Главного коммерческого директора группы он будет курировать операционные процессы по реализации недвижимости как на внутреннем, так и на международных рынках, а также обеспечивать интеграцию всех коммерческих функций. Кроме того, он будет отвечать за развитие взаимодействия группы с государственными структурами и укрепление стратегических партнерств в Азербайджане и других странах присутствия PASHA Real Estate Group, а также соблюдение нормативных требований. В качестве CEO по международным проектам Эльчин Гадимов возглавит стратегическое развитие зарубежных направлений, включая ключевой инвестиционный проект 2025 года в Узбекистане и ряд других инициатив.

Турал Алиев, обладающий более чем 17-летним опытом управленческой деятельности, назначен на должность Главного исполнительного директора компании PASHA Property Management. Ранее он занимал пост заместителя CEO в ОАО PASHA Sığorta, где внес значительный вклад в совершенствование операционных процессов, повышение качества клиентского обслуживания и реализацию инновационных проектов. Турал Алиев является обладателем степени MBA от London Business School и сертификата CIO в области управления информационными системами Университета Карнеги-Меллона.

В своей новой роли он сосредоточится на формировании культуры высококачественного сервиса, эффективном управлении активами, создании долгосрочной ценности, а также обеспечении высокой операционной дисциплины и соответствия ожиданиям всех заинтересованных сторон.

О компании PASHA Real Estate Group

PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях в недвижимость, ее строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надежности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate Group стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

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