Сирия подписала 30-летний контракт с французским судоходным гигантом CMA CGM на развитие и эксплуатацию порта Латакия, сообщает AFP.

Региональный директор CMA CGM Джозеф Дакак сообщил AFP на церемонии подписания, что компания рада объявить о подписании инвестиционного контракта и контракта на управление портом Латакия на следующие 30 лет.

Директор порта Ахмед Мустафа, в свою очередь, сообщил, что соглашение предусматривает инвестиции в размере 230 миллионов евро (260 миллионов долларов) на модернизацию объекта, включая строительство нового причала, построенного в соответствии с мировыми стандартами.

10 декабря Al Arabiya со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщал, что израильские силы нанесли свыше 100 ударов по объектам на территории Сирии, включая удары по объектам ПВО возле сирийского порта Латакия.