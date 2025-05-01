Власти Турции от своих планов не отказываются

Власти Турции не отказались от проекта прокладки судоходного канала «Стамбул» в обход Босфора. К его реализации приступят, когда найдут финансирование, сказал министр транспорта республики Абдулькадир Уралоглу.

«Мы настроены на реализацию проекта и обязательно сделаем это, когда настанет нужный день, и мы найдем финансирование. Сейчас мы проводим консультации по этому вопросу», - сказал журналистам турецкий министр.

По словам Уралоглу, строительство канала обойдется в $15-20 млрд.

Оппозиционный телеканал Sözcü Gazetesi, комментируя слова Уралоглу, напомнил, что днем ранее министр экологии Мурат Курум сообщал репортерам, что в повестке правительства нет проекта канала «Стамбул».

Проект строительства 50-километрового канала в 100 км к западу от Стамбула был анонсирован президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предположительно он сможет пропускать около 160 судов в день и разгрузит Босфор, через который в год проходит 53 тыс. судов. Ежегодные доходы от канала, по прогнозам, оцениваются в $8 млрд, в основном благодаря пошлинам за транзит судов. Против реализации проекта выступает ряд экологов и представителей общественности.