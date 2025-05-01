Переговоры Америки и Ирана отложили

Переговоры делегаций Ирана и США, которые были намечены на 3 мая, отложили. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди.

По словам министра, это было сделано «по логистическим причинам».

Ранее издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщало, что намеченный на субботу, 3 мая, четвертый раунд переговоров между Ираном и США, который должен был пройти в Риме, скорее всего, будет отложен до следующей недели. На этом фоне также может быть перенесена встреча Ирана с представителями Великобритании, Франции и Германии. Причины возможного переноса не уточняются.