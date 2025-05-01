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Председатель «Азеришыг» принял жителей в Нафталане

18:55 160

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 1 мая в Центре Гейдара Алиева в Нафталане встретился с гражданами Нафталанского, Геранбойского и Ходжалинского районов.

Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, перед встречей с гражданами был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нафталане, возложены цветы, почтена его память.

Во время приема были даны ответы на обращения граждан, приняты меры по решению вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Жители указанных районов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проведенную работу по обновлению электросетей в регионах, за внимание и заботу, проявленные к гражданам.

«Для обеспечения потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, минимизации потерь электроэнергии «Азеришыг» продолжает проводить в регионах работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также просветительские мероприятия, встречи с местными жителями», - заявили в пресс-службе.

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