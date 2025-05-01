Председатель «Азеришыг» принял жителей в Нафталане

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 1 мая в Центре Гейдара Алиева в Нафталане встретился с гражданами Нафталанского, Геранбойского и Ходжалинского районов.

Прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.