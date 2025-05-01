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Первые громкие отставки в команде Трампа

обновлено 19:15
19:15 1098

Майк Уолтц покинул пост советника Трампа по национальной безопасности, передает Fox News.

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из источников CBS News, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сказал, что президент США Дональд Трамп счел, что с «Сигналгейта» прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолтца и Вонга можно было представить как реорганизацию. Ранее Трамп не решался увольнять советника, считая, что это могли расценить уступку внешнему давлению, сообщает телеканал.

Politico пишет, что Трамп давно планировал уволить Уолтца, который утратил «доверие других чиновников администрации». Собеседники издания предположили в конце марта, что в администрации могут просто ждать подходящего момента, чтобы отстранить советника.

(слева) Стивен Уиткофф и Майк Уолтц

* * * 19:04

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг будут отправлены в отставку, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По информации источников, Уолтц и Вонг будут уволены 1 мая, в четверг. В Белом доме пока не комментировали эту информацию.

Майк Уолтц оказался в центре скандала в марте, когда в секретный чат в мессенджере Signal вместе с высокопоставленными чиновниками был случайно включен журналист, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Что касается Вонга, он работал еще в первой администрации Трампа. Тогда он был заместителем спецпредставителя по Северной Корее, а также заместителем помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Госдепартаменте.

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