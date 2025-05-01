Первые громкие отставки в команде Трампа

Майк Уолтц покинул пост советника Трампа по национальной безопасности, передает Fox News.

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из источников CBS News, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сказал, что президент США Дональд Трамп счел, что с «Сигналгейта» прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолтца и Вонга можно было представить как реорганизацию. Ранее Трамп не решался увольнять советника, считая, что это могли расценить уступку внешнему давлению, сообщает телеканал.

Politico пишет, что Трамп давно планировал уволить Уолтца, который утратил «доверие других чиновников администрации». Собеседники издания предположили в конце марта, что в администрации могут просто ждать подходящего момента, чтобы отстранить советника.