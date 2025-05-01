Десятки мертвых тюленей на берегу Каспия

В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 мертвых тюленей, выброшенных на побережье Каспия , сообщает Интерфакс со ссылкой на комитет рыбного хозяйства Минсельхоза страны.

По информации комитета, туши тюленей обнаружены 29 апреля в ходе мониторинга побережья сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата (администрации) и института гидробиологии и экологии.

«По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей. По информации института гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы», - указывается в сообщении комитета.

Причины гибели тюленей установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели), отметили в комитете.