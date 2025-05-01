Десятки мертвых тюленей на берегу Каспия

В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 мертвых тюленей, выброшенных на побережье Каспия, сообщает Интерфакс со ссылкой на комитет рыбного хозяйства Минсельхоза страны.
По информации комитета, туши тюленей обнаружены 29 апреля в ходе мониторинга побережья сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции. На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата (администрации) и института гидробиологии и экологии.
«По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей. По информации института гидробиологии и экологии, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы», - указывается в сообщении комитета.
Причины гибели тюленей установить затруднительно в связи со значительным временем, прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели), отметили в комитете.