Американцы раскрыли данные об операциях России и Китая в космосе

Издание отмечает, что до апреля деятельность подразделения, специализирующегося на ведении орбитальных боевых действий США, Space Delta 9 в основном считалась предназначенной только для американцев с доступом к сверхсекретной информации.

США начали делиться с Великобританией и другими союзниками по объединению «Пять глаз» некоторыми из наиболее важных разведданных об операциях Китая и России в космосе, это было названо «знаменательным» шагом, сообщает The Times.

Командир подразделения Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн рассказал, что в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзниками по «Пяти глазам» и предоставлении им доступа к самым высоким уровням разведывательной информации США о растущей «бесчестной» деятельности в космосе. В Вашингтоне считают, что партнеры смогут помочь в борьбе с уязвимостями.

В последние недели США на фоне растущего беспокойства о милитаризации космоса Китаем позволил британским военным руководителям наблюдать за работой подразделения на базе космических сил Шривер в штате Колорадо. В частности, заместитель командующего объединенными воздушными силами Великобритании при НАТО маршал авиации Джонни Стрингер был проинформирован о разведывательной программе США, в рамках которой ведется слежка за другими спутниками. Стрингеру показали тактические операции военной разведки США, в том числе то, как Вашингтон использует системы для приближения к российским и китайским спутникам с помощью «изысканной» камеры. Она делает снимки спутников и оценивает, осуществляют ли они деятельность, которая должна вызывать беспокойство США.

По словам Хорна, США хотели бы иметь возможность предотвратить запуск китайской «паутины убийств». Речь идет об использовании Пекином средств космического базирования для отслеживания американских войск, дислоцированных по всему миру. Они могут стать мишенью, если Китай запланирует запуск гиперзвуковых ракет в случае войны.

«Пять глаз» (Five Eyes) — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании. В рамках объединения они обмениваются данными радиоэлектронной разведки.