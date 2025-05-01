Бывший соратник должен выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов

По словам адвоката Иванишвили Теймураза Циквадзе, судья полностью удовлетворил иск стороны обвинения. Согласно решению, если Бачиашвили не сможет передать биткоины, компенсация, соответствующая их стоимости на момент принятия решения, должна быть передана путем продажи личного имущества Бачиашвили. У адвоката Бачиашвили есть семь дней на обжалование этого решения.

Дело против Георгия Бачиашвили было возбуждено в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили, напоминает «Эхо Кавказа». Согласно обвинительному заключению, прокуратура обвинила Георгия Бачиашвили в хищении криптовалюты на 39 215 820 долларов США. 10 марта 2025 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам лишения свободы по «делу о криптовалюте». Бывший соратник Иванишвили был признан виновным как в «хищении крупных сумм денег», так и в «легализации незаконных доходов» или отмывании денег. Георгий Бачиашвили находится за границей — он покинул Грузию 2 марта. По данным прокуратуры, он готовился к этому в течение нескольких месяцев.