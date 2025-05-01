Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку

Сегодня в Баку стартовал Кубок Европы по художественной гимнастике.

В первый день в индивидуальных соревнованиях прошли выступления сеньорок с обручем и мячом. Камилла Сейидзаде занимает 14-е место с общим результатом 51,200 балла. Говхар Ибрагимова (50,350) располагается на 17-й позиции среди 35 гимнасток.

Также выступят взрослая и юниорская групповые команды: сеньорки - Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и София Мамедова; юниорки - Ройя Аликишиева, Аян Насирова, Шямс Муваффаги, Назрин Абдуллаева, Назрин Салманлы.

В соревновании принимают участие спортсменки из 25 стран. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют: сеньорки - Камилла Сейидзаде, Говхар Ибрагимова; юниорки - Шямс Агагусейнова, Азада Атакишиева.

Завтра сеньорки выступят с лентой и булавами. По итогам результатов многоборья 16 лучших спортсменок выйдут в 1/8 финала, где дальше борьба пойдет по необычной для гимнастики системе плей-офф.

Завтра также начнутся соревнования взрослых групповых команд. Турнир завершится 4 мая.

Кубок Европы впервые был проведен в прошлом году. Тогда он также состоялся в Баку.

Победители нынешних соревнований получат 6 тысяч евро (индивидуальные) и 10 тысяч евро (групповые).