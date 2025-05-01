Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов

С 1 мая Организация стран - экспортеров нефти увеличивает добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. До этого на протяжении длительного времени ОПЕК, напротив, сокращала объемы, стремясь ограничить предложение и не допустить дальнейшего падения цен. На фоне резкого удешевления нефти, вызванного непредсказуемой тарифной политикой президента США Дональда Трампа, отказ стран ОПЕК от пересмотра планов по увеличению добычи моментально отразился на рынке. Более того, стало известно, что Саудовская Аравия фактически готовится выйти из соглашения ОПЕК+ и резко нарастить добычу, хотя это и приведет к дальнейшему падению цен.

По данным Reuters и Bloomberg, Эр-Рияд больше не намерен удерживать высокие нефтяные котировки за счет добровольных ограничений. Напротив, уже на следующей неделе королевство может объявить об увеличении добычи с июня. Такое решение связано с растущим недовольством Саудовской Аравии нарушением обязательств внутри альянса ОПЕК+. За последние месяцы некоторые страны, в частности, Ирак и Казахстан, регулярно превышали установленные квоты, что подорвало коллективные усилия по стабилизации рынка. Саудовская сторона, ранее выступавшая за жесткое соблюдение договоренностей и компенсацию сверхдобычи, решила изменить стратегию. «Постоянное нарушение ими взятых на себя обязательств привело к снижению цен на нефть, а значит, и к падению доходов самого королевства, которое ради стабильности рынка соблюдало квоты с запасом», — говорится в сообщении. Согласно публикации, за последние недели представители Саудовской Аравии информировали партнеров и участников рынка о намерении адаптироваться к снижению цен за счет увеличения заимствований и сокращения государственных расходов. Это свидетельствует о готовности страны выдерживать давление без применения экстренных мер для поддержки цен на нефть.

По данным аналитиков и участников рынка, Саудовская Аравия готовится добиться от ОПЕК+ нового повышения объемов добычи с июня. Впрочем, ряд экспертов полагает, что за действиями Эр-Рияда могут стоять не только внутренние расчеты, но и стремление улучшить отношения с Вашингтоном. Несмотря на отсутствие официальной реакции на призывы Дональда Трампа к удешевлению нефти, на фоне обострения торговых конфликтов Саудовская Аравия могла посчитать выгодным проявить гибкость, чтобы избежать критики со стороны Белого дома. На фоне новостей о намерении ОПЕК с 1 мая не отказываться от планов увеличения добычи, а также готовности Саудовской Аравии через месяц еще больше нарастить объемы, мировые цены на нефть снизились более чем на два процента. Согласно последним данным, цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов.