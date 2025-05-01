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Президент Сербии приедет в Москву, даже если его «закуют в цепи»

21:05 381

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения им парада Победы в Москве не заставят его изменить планы. Его слова приводит газета «Вечерние новости».

О планах посетить российскую столицу 9 мая Вучич сообщал еще в марте. Его пригласил президент РФ Владимир Путин. 14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве «будет воспринято всерьез», а странам, которые претендуют на вступление в Евросоюз (ЕС), следует отказаться от таких планов.

«Один только вопрос: какое наказание понесут Вучич и Сербия? Они говорят, что накажут меня, что закуют в цепи. Сербия находится на европейском пути, но я лично готов ко всем видам наказания. Я сдержу свое слово, я сказал президенту Путину, что приеду, и я поеду», — сказал Вучич журналистам.

По словам сербского президента, его планы посетить Москву 9 мая волнуют ЕС больше, чем война Украине и перебои с электроэнергией в Европе.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году и получила статус кандидата в 2012-м. Вучич утверждал, что Белград останется на пути евроинтеграции, пока он занимает президентский пост. 29 апреля Вучич встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Она передала сербскому президенту официальное предупреждение ЕК о том, что его визит в Россию осложнит переговоры о приеме страны в блок. ЕК придерживается позиции, что страны-кандидаты на членство в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло», объяснил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге.

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