Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»

В последние дни ситуация вокруг друзской общины в Сирии резко обострилась. Очаг напряжённости, возникший на стыке религии, этничности и региональных амбиций, быстро превратился в один из самых острых узлов ближневосточной политики. Израильские власти оперативно заявили о своей готовности защищать друзов, подчеркнув тем самым, что этот вопрос выходит далеко за рамки гуманитарного. Это — вопрос идентичности, стратегических альянсов и будущего всего Леванта. Следует понимать, что друзы в Израиле — это не просто религиозное меньшинство, численностью около 152 000 человек. Это часть еврейского государства, участвующая в его обороне, управлении и культуре. Друзы служат в ЦАХАЛе, занимают депутатские кресла в Кнессете и органах местного самоуправления. Их связь с Израилем часто описывают как «кровный союз» — и в буквальном, и в символическом смысле. Тем более болезненно воспринимается трагедия их сирийских соплеменников, особенно учитывая, что у многих израильских друзов есть родственники в сирийской Эс-Сувейде — традиционном оплоте друзской общины.

После падения режима Башара Асада и прихода к власти исламистского правительства Ахмада аш-Шараа Сирия вступила в новую и крайне нестабильную фазу. Новая власть, опирающаяся на ортодоксально-суннитские элементы, вызывает у религиозных меньшинств и, в первую очередь у друзов и христиан, глубокое беспокойство. И не без оснований: последние события в дамасских пригородах Джарамана и Сахная подтверждают самые худшие опасения. Искра насилия, вспыхнувшая в тени минаретов, — фальсифицированная аудиозапись с богохульными высказываниями, приписываемыми друзскому духовному лидеру Марвану Киван, привела к кровавому взрыву насилия. Несмотря на официальные опровержения лидеров друзов и их призывы к миру, суннитские боевики атаковали друзские кварталы, оставив там десятки убитых и раненых. Как и следовало ожидать, Израиль отреагировал молниеносно. ЦАХАЛ нанёс серию авиаударов по базам экстремистских группировок, которые, по данным израильской разведки, готовили нападения на друзов. Эта операция была воспринята общественностью еврейского государства как моральный и стратегический долг.

Внутри Израиля давление на правительство возрастает. Депутат-друз Айюб Кара потребовал от кабинета Биньямина Нетаньяху немедленно расширить поддержку друзов в Сирии — вплоть до оказания финансовой и военной помощи. И хотя официальные лица подчеркивают гуманитарный аспект происходящего, в Иерусалиме прекрасно понимают, что на карту поставлена не только судьба друзского меньшинства в Сирии, но и баланс сил на северной границе Израиля. На этом фоне обращает на себя внимание сдержанная позиция Анкары, избегающей прямых заявлений о конфликте между сирийскими друзами и правительством аш-Шараа. Но, как пишут аналитики лондонской Financial Times, Турция с подозрением относится к израильскому вмешательству, воспринимая его как попытку усилить свое влияние на южные фланги Сирии. При этом не исключено, что сама Турция рассматривает друзов как потенциальную буферную зону в борьбе против вооруженных курдских формирований, а также как фактор, сдерживающий процесс тотальной суннификации многоконфессионального сирийского пространства. Что мудро: не вмешиваться сегодня — значит, сохранить возможность влиять завтра. Публикации в The Washington Post и The Guardian фиксируют эскалацию насилия, отмечая, что за вспышками конфессиональной ненависти стоят такие глубинные процессы, как распад прежнего сирийского многообразия, рост радикального ислама и разрушение структур, обеспечивавших сосуществование меньшинств.